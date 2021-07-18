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Китайский аналитик объяснил, как Россия возьмет под свой контроль афганскую границу
Армия
Китайский аналитик объяснил, как Россия возьмет под свой контроль афганскую границу
Global Look Press  /  Ajmal Kakar

Пекин, 18 июля. Бегство американских военных из Афганистана толкает Россию на решительные меры по обеспечению безопасности в регионе, заявил директор Центра исследований ШОС Пан Гуан.

В интервью изданию Global Times он отметил, что сейчас в Афганистане образовывается вакуум, связанный с выводом Вооруженных сил США. Этот вакуум стремятся заполнить запрещенное на территории РФ экстремистское движение «Талибан»1. Москва не может допустить укрепления боевиков, из-за которого будут страдать страны-партнеры, пишет «ПолитРоссия».

Аналитик считает, что афганский кризис требует международной реакции. В частности, деэскалации поспособствовал бы миротворческий контингент ООН.

«Но это требует консенсуса, достигнутого всеми пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН, и теперь, по крайней мере, США и их два союзника, Великобритания и Франция, вряд ли примут эту идею», — уверен Пан Гуан.

Если ситуация не изменится, Россия будет вынуждена взять под свой контроль границу Афганистана. Такая реакция очевидна, ведь Москва не допустит нападок на страны ОДКБ. В то же время эксперт признал, что ни одно государство не желает дальнейшей эскалации афганского кризиса, поэтому данная тема могла бы стать основой для международного сотрудничества.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала Вашингтона за действия в Афганистане. По ее словам, события в республике — логически незавершенная операция США.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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