Арматура и горячий прокат в России подорожали за год более чем вдвое

Москва, 18 июля. Цены на арматуру в РФ с июля 2020 года возросли на 111%, достигнув 58 тыс. рублей. Стоимость горячего проката за этот период поднялась на 128%, до 71 тыс. рублей.

Рост показателей затронул и отходы черных металлов, которые подорожали в течение года на 63%, достигнув отметки в 27 тыс. рублей за тонну. Стоимость железорудного сырья повысилась на 128%, оказавшись на уровне 13 тыс. рублей за тонну.

Минпромторг РФ связывает увеличение цен на арматуру и горячий прокат с восстановлением мировой экономики после пандемии коронавируса. Другая причина может крыться в повышении объема металлопотребления реального сектора экономики, отметили в министерстве.

Активное подорожание строительных материалов в стране вскоре прекратится в связи с рыночной регуляцией. Такое заявление ранее сделал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.