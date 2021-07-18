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Лента
18 июля 11:43
11:43
Шоу-бизнес
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11:38
Происшествия
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11:35
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11:32
Общество
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«Этот день в истории». Что произошло 18 июля, праздники, факты, люди
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 18 июля, праздники, факты, люди

Сотни событий происходят каждый день по всему миру, мы расскажем вам о самых интересных в выпусках «Этот день в истории».

Каждое третье воскресенье июля свой профессиональный праздник отмечают металлурги. Их тяжелая работа — одна из важнейших отраслей промышленности.

Любители самого популярного фастфуда тоже отмечают праздник. Сегодня день хот-дога. На родине «булочки с сосиской» в США проходят многочисленные соревнования по поеданию хот-догов, рекорд — 76 булок за 10 минут.

Чем еще запомнится 18 июля — узнаете из нашего нового выпуска «Этот день в истории».

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этот день в истории
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