Канберра, 18 июля. Австралийский журналист Джон Хелмер уличил США и Нидерланды в подлоге по делу о крушении малайзийского Boeing-777 в небе над Донбассом в 2014 году.

Как пишет автор статьи для портала Antiwar, директор национальной разведки США никогда не заявлял Нидерландам, что видел спутниковые снимки, проясняющие многое в деле о МН17. Вместо этого сотрудник ведомства попросил сотрудника своего штаба, полковника армии Кеннета Столуорти, предоставить Амстердаму документ, в котором содержится мнение военного сообщества США на тему «причастности» России к авиакатастрофе. В результате «резюме» прислал Национальный совет разведке (National Intelligence Council; NIC) США.

Столуорти не разбирается в спутниковой съемке, фактически он оказался абсолютно некомпетентным, поэтому его и сделали фигурантом истории с документами, так как разболтать лишнего он не смог бы при всем желании, пишет Джон Хелмер.

В действительности оказалось, что никто толком не видел снимки, о которых говорят США и Нидерланды. Принято считать, что кадры, сделанные спутником, видел бывший госсекретарь США Джон Керри, но позднее он сказал, что его утверждения являются следствием «накопленных экстраординарных косвенных доказательств», пишет «ПолитРоссия».

Ранее политолог Сергей Марков назвал основных виновников крушения малайзийского Boeing-777. По версии эксперта, воздушное судно сбили ради организации антироссийского заговора.