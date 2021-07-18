Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 10:18
10:16
Общество
Москвичам рассказали, когда в город придет похолодание
10:14
Экономика
Запрет на использование одноразового пластика не планируют вводить в РФ
10:13
Политика
Саакашвили захотел расширить украинские границы до Кавказа
10:12
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 18 июля, праздники, факты, люди
10:08
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала правду о роковом концерте артистки в Казани
10:04
Общество
Сахалинцы спасли купавшихся в море на надувных кругах отдыхающих
09:58
Армия
Китайский аналитик объяснил, как Россия возьмет под свой контроль афганскую границу
09:57
Происшествия
Компания подростков разбилась в Нижегородской области, выжили не все
09:57
Происшествия
Дело о жесткой посадке Ан-28 под Томском взял на контроль центральный аппарат СК
09:53
Экономика
Арматура и горячий прокат в России подорожали за год более чем вдвое
Все новости

Дело о жесткой посадке Ан-28 под Томском взял на контроль центральный аппарат СК

  /   Обновлено: 18 июля 2021 09:59
Происшествия
Дело о жесткой посадке Ан-28 под Томском взял на контроль центральный аппарат СК
 /  Ольга Козлова

Томск, 18 июля. Контроль над расследованием инцидента с самолетом Ан-28 в Томской области проводит центральный аппарат СК. Такое поручение сделал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

У воздушного судна при взлете отказал двигатель, пилот стал сажать самолет, при остановке он перевернулся. На борту было 18 человек. Травмы получили одиннадцать человек, двоих госпитализировали.

По факту происшествие возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки доложить об обстоятельствах инцидента.

Пассажирский лайнер Ан-28 летел в Томск и пропал с радаров. Самолет удалось найти благодаря сработавшему аварийному маячку. Все находившиеся на борту люди выжили. ФАН публиковал видео с места ЧП.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Дело о жесткой посадке Ан-28 под Томском взял на контроль центральный аппарат СК
бастрыкин следственный комитет жесткая посадка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru