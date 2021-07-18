Дело о жесткой посадке Ан-28 под Томском взял на контроль центральный аппарат СК

Томск, 18 июля. Контроль над расследованием инцидента с самолетом Ан-28 в Томской области проводит центральный аппарат СК. Такое поручение сделал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

У воздушного судна при взлете отказал двигатель, пилот стал сажать самолет, при остановке он перевернулся. На борту было 18 человек. Травмы получили одиннадцать человек, двоих госпитализировали.

По факту происшествие возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки доложить об обстоятельствах инцидента.

Пассажирский лайнер Ан-28 летел в Томск и пропал с радаров. Самолет удалось найти благодаря сработавшему аварийному маячку. Все находившиеся на борту люди выжили. ФАН публиковал видео с места ЧП.