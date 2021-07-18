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Отар Кушанашвили признался в непристойных предложениях к Оле Поляковой

  /   Обновлено: 18 июля 2021 09:46
Шоу-бизнес
Отар Кушанашвили признался в непристойных предложениях к Оле Поляковой
facebook.com  /  Отар Кушанашвили

Москва, 18 июля. Телеведущий Отар Кушанашвили высказался о скандале вокруг продюсера Константина Меладзе, обвиненного в харассменте, и признался, что подавал знаки внимания певице Оле Поляковой.

Скандал вокруг композитора Константина Меладзе вновь вызвал резонанс после попыток музыканта Валерия Меладзе отстоять честь брата. Артист заступился за продюсера и спровоцировал конфликт с певицей Олей Поляковой, которая выступила с обвинениями в харассменте со стороны бывшего наставника. Телеведущий Отар Кушанашвили признался, что он и сам не смог удержаться от непристойного предложения к артистке. Об этом шоумен рассказал на YouTube-шоу «Каково?!».

«Помню, Поляковой предлагал. Я был ведущим программы, вхожу в комнату, там сидят Лорак и Оля, что я должен был сделать? Конечно, предложить! Я признаю, этого было навалом, но не понимаю, почему не признаются другие. Из этого только и состояла наша жизнь», — поделился артист.

Кушанашвили также высказался об обвинениях со стороны певицы Ани Лорак. Звезда призналась в домогательствах со стороны продюсера, но затем попыталась отказаться от своих откровений. Телеведущий уверен, что исполнительнице не стоило отступать, если ее слова — правда.

Певица Оля Полякова все еще отстаивает свои обвинения в адрес Меладзе. Недавно артистка жестко отреагировала на оскорбления его брата, певца Валерия Меладзе после его попыток заступиться за продюсера.

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полякова меладзе кушанашвили
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