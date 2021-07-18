В России смертность от наркотической зависимости выросла на 60% за 2020 год

Москва, 18 июля. Смертность от наркотиков среди россиян в 2020 году увеличилась на 60%, сообщили в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).

Согласно последним данным ведомства, скончались 7316 человек по сравнению с 4569 умершими годом ранее. По словам специалистов, в 2016–2018 годах от наркотиков в стране каждый год умирали до 4,8 тыс. граждан.

Как стало известно ранее, всех мигрантов, приезжающих в Россию на заработки, начнут проверять на наркотики, а также опасные инфекции и ВИЧ. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.