Движение паромов и судов по реке Лена остановлено

В Якутии лесные пожары заставили местные власти остановить движение маломерных судов, скоростных судов и паромов по крупнейшей в мире реке Лена.

Дым от природной стихии распространился на десятки километров, видимость — нулевая.

Очевидцы поделились кадрами стоянки паромов на переправе «Нижний Бестях — Якутск». Несколько груженных плотов остаются без движения со вчерашнего утра.

Такая же ситуация и на переправах «Кангалассы — Соттинцы» и «Мохсоголлох — Качикатцы».

В республике борются с лесными пожарами, однако новые возгорания появляются ежедневно.

Якутия остается одним из самых пожароопасных регионов страны.

Накануне жители Мирного жаловались на недостаток воздуха — город окутал дым.