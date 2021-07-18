Движение паромов и судов по реке Лена остановлено

В Якутии лесные пожары заставили местные власти остановить движение маломерных судов, скоростных судов и паромов по крупнейшей в мире реке Лена.
Дым от природной стихии распространился на десятки километров, видимость — нулевая.
Очевидцы поделились кадрами стоянки паромов на переправе «Нижний Бестях — Якутск». Несколько груженных плотов остаются без движения со вчерашнего утра.
Такая же ситуация и на переправах «Кангалассы — Соттинцы» и «Мохсоголлох — Качикатцы».
В республике борются с лесными пожарами, однако новые возгорания появляются ежедневно.
Якутия остается одним из самых пожароопасных регионов страны.
Накануне жители Мирного жаловались на недостаток воздуха — город окутал дым.