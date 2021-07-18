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Секрет долголетия обнаружили в популярном продукте для завтрака
Общество
Секрет долголетия обнаружили в популярном продукте для завтрака
pixabay.com  /  PD

Москва, 18 июля. Некоторые продукты, которые люди выбирают на завтрак, могут оказаться намного полезнее для здоровья, чем принято считать.

Одним из продуктов, способных раскрыть секрет долголетия, оказался греческий йогурт. В его состав входят такие питательные вещества как кальций, белок, пробиотики, йод и витамин B-12. Благодаря этому греческий йогурт позволяет людям дольше чувствовать себя сытыми.

Кроме того, этот продукт благотворно сказывается на состоянии костей и метаболизме. Пробиотики помогают сделать кожу более здоровой, а также восстановить бактериальный баланс в кишечнике и снизить артериальное давление, передает Medical News Today.

Британский врач Мартин Мейнер ранее раскрыл шесть привычек, которых нужно придерживаться ради долголетия. Так, с молодых лет важно правильно питаться и находиться в гармонии с окружающими.

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