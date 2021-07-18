Секрет долголетия обнаружили в популярном продукте для завтрака

Москва, 18 июля. Некоторые продукты, которые люди выбирают на завтрак, могут оказаться намного полезнее для здоровья, чем принято считать.

Одним из продуктов, способных раскрыть секрет долголетия, оказался греческий йогурт. В его состав входят такие питательные вещества как кальций, белок, пробиотики, йод и витамин B-12. Благодаря этому греческий йогурт позволяет людям дольше чувствовать себя сытыми.

Кроме того, этот продукт благотворно сказывается на состоянии костей и метаболизме. Пробиотики помогают сделать кожу более здоровой, а также восстановить бактериальный баланс в кишечнике и снизить артериальное давление, передает Medical News Today.

Британский врач Мартин Мейнер ранее раскрыл шесть привычек, которых нужно придерживаться ради долголетия. Так, с молодых лет важно правильно питаться и находиться в гармонии с окружающими.