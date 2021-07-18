Автор «Зеленой мили» отсудил у телеканала 200 млн долларов за «Ходячих мертвецов»

Лос-Анджелес, 18 июля. Известный американский режиссер Фрэнк Дарабонт отсудил у телеканала AMC 200 миллионов долларов за сокрытие доходов от культового зомби-сериала «Ходячие мертвецы».

Популярный телепроект стартовал на экранах в 2010 году и сразу же завоевал любовь зрителей. Дарабонт выступал шоураннером и режиссером некоторых серий. В 2011 году накануне выхода второго сезона его неожиданно уволили. По информации западных СМИ, это было связано с попытками AMC сэкономить на выплатах процентов.

В 2013 году режиссер подал иск, в котором заявил, что его увольнение было незаконным, и утверждал, что телеканал скрывал реальные доходы от сериала, ведя черную бухгалтерию. Спустя восемь лет разбирательство завершилось. Стороны пошли на мировое соглашение, по которому Дарабонт получил 200 миллионов долларов недополученной прибыли. Кроме того, режиссер будет получать процент прибыли от новых серий «Ходячих мертвецов» и «Бойтесь ходячих мертвецов». Но при этом его обязали отказаться от части авторских прав на проекты.

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