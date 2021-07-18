Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 10:18
10:16
Общество
Москвичам рассказали, когда в город придет похолодание
10:14
Экономика
Запрет на использование одноразового пластика не планируют вводить в РФ
10:13
Политика
Саакашвили захотел расширить украинские границы до Кавказа
10:12
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 18 июля, праздники, факты, люди
10:08
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала правду о роковом концерте артистки в Казани
10:04
Общество
Сахалинцы спасли купавшихся в море на надувных кругах отдыхающих
09:58
Армия
Китайский аналитик объяснил, как Россия возьмет под свой контроль афганскую границу
09:57
Происшествия
Компания подростков разбилась в Нижегородской области, выжили не все
09:57
Происшествия
Дело о жесткой посадке Ан-28 под Томском взял на контроль центральный аппарат СК
09:53
Экономика
Арматура и горячий прокат в России подорожали за год более чем вдвое
Все новости

Автор «Зеленой мили» отсудил у телеканала 200 млн долларов за «Ходячих мертвецов»
Общество
Автор «Зеленой мили» отсудил у телеканала 200 млн долларов за «Ходячих мертвецов»
Global Look Press  /  AMC/ZUMAPRESS.com

Лос-Анджелес, 18 июля. Известный американский режиссер Фрэнк Дарабонт отсудил у телеканала AMC 200 миллионов долларов за сокрытие доходов от культового зомби-сериала «Ходячие мертвецы».

Популярный телепроект стартовал на экранах в 2010 году и сразу же завоевал любовь зрителей. Дарабонт выступал шоураннером и режиссером некоторых серий. В 2011 году накануне выхода второго сезона его неожиданно уволили. По информации западных СМИ, это было связано с попытками AMC сэкономить на выплатах процентов.

В 2013 году режиссер подал иск, в котором заявил, что его увольнение было незаконным, и утверждал, что телеканал скрывал реальные доходы от сериала, ведя черную бухгалтерию. Спустя восемь лет разбирательство завершилось. Стороны пошли на мировое соглашение, по которому Дарабонт получил 200 миллионов долларов недополученной прибыли. Кроме того, режиссер будет получать процент прибыли от новых серий «Ходячих мертвецов» и «Бойтесь ходячих мертвецов». Но при этом его обязали отказаться от части авторских прав на проекты.

Ранее стало известно, что звезда зомби-сериала Лори Холден появится в новом сезоне супергеройского проекта «Пацаны». Артистка сыграет персонажа, пародирующего Алую Ведьму из киновселенной Marvel.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Автор «Зеленой мили» отсудил у телеканала 200 млн долларов за «Ходячих мертвецов»
ходячие мертвецы зеленая миля дарабонт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru