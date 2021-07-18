Камала Харрис не станет уходить на карантин после обнаружения COVID-19 у делегатов

Вашингтон, 18 июля. Вице-президенту США Камале Харрис и сотрудникам ее аппарата не надо уходить на карантин, а также сдавать тест на COVID-19, сообщила пресс-секретарь чиновницы Симона Сандерс.

По словам советницы Харрис, вице-президент не вступала в тесный контакт с техасскими законодателями, зараженными коронавирусом нового типа. Встреча состоялась 13 июля в Вашингтоне, после двое делегаты получили положительные тесты на наличие инфекции в организме.

«Учитывая сроки этих тестов, было определено, что вице-президент и ее персонал, присутствовавший на встрече, не подверглись риску заражения, поскольку не вступали в тесный контакт со сдавшими положительный тест», — рассказала Сандерс.

Ранее республиканцы выразили недовольство Харрис из-за ее методов борьбы с миграционным кризисом. По их словам, вице-президент долгое время не посещала проблемные территории.