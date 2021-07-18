Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 10:17
10:16
Общество
Москвичам рассказали, когда в город придет похолодание
10:14
Экономика
Запрет на использование одноразового пластика не планируют вводить в РФ
10:13
Политика
Саакашвили захотел расширить украинские границы до Кавказа
10:12
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 18 июля, праздники, факты, люди
10:08
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала правду о роковом концерте артистки в Казани
10:04
Общество
Сахалинцы спасли купавшихся в море на надувных кругах отдыхающих
09:58
Армия
Китайский аналитик объяснил, как Россия возьмет под свой контроль афганскую границу
09:57
Происшествия
Компания подростков разбилась в Нижегородской области, выжили не все
09:57
Происшествия
Дело о жесткой посадке Ан-28 под Томском взял на контроль центральный аппарат СК
09:53
Экономика
Арматура и горячий прокат в России подорожали за год более чем вдвое
Все новости

Комариный смерч накрыл один из поселков Камчатского края
Общество
Комариный смерч накрыл один из поселков Камчатского края
pixabay.com

Петропавловск-Камчатский, 18 июля. Свидетелями необычного и одновременно жуткого явления стали жители поселка Усть-Камчатск в Камчатском крае.

По словам очевидцев, населенный пункт накрыл смерч из комаров. На появившихся в Сети кадрах видно, что огромный рой насекомых образует столб, который позже распадается.

Энтомолог Людмила Лобкова заявила, что никакой опасности такой смерч из насекомых не представляет. По ее словам, это — комары-самцы. Они не охотятся на кровь человека, а кружат вокруг одной или нескольких самок, чтобы спариться. Такое происходит каждый год, однако в этот раз численность насекомых действительно поражает.

Шведские ученые ранее перечислили эффективные способы борьбы с комарами. Например, от нашествия комаров может спасти отказ от использования ярко-выраженного парфюма.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Комариный смерч накрыл один из поселков Камчатского края
комары смерч камчатский край насекомые
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru