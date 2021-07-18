Комариный смерч накрыл один из поселков Камчатского края

Петропавловск-Камчатский, 18 июля. Свидетелями необычного и одновременно жуткого явления стали жители поселка Усть-Камчатск в Камчатском крае.

По словам очевидцев, населенный пункт накрыл смерч из комаров. На появившихся в Сети кадрах видно, что огромный рой насекомых образует столб, который позже распадается.

Энтомолог Людмила Лобкова заявила, что никакой опасности такой смерч из насекомых не представляет. По ее словам, это — комары-самцы. Они не охотятся на кровь человека, а кружат вокруг одной или нескольких самок, чтобы спариться. Такое происходит каждый год, однако в этот раз численность насекомых действительно поражает.

Шведские ученые ранее перечислили эффективные способы борьбы с комарами. Например, от нашествия комаров может спасти отказ от использования ярко-выраженного парфюма.