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Армения обвинила Азербайджан в обстреле своих позиций в приграничном районе
Политика
Армения обвинила Азербайджан в обстреле своих позиций в приграничном районе
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Ереван, 18 июля. Минобороны Армении заявило об обстреле своих позиций близ села Ерасх со стороны азербайджанских военнослужащих.

По данным армянского оборонного ведомства, ВС Азербайджана вели огонь по позициям ВС Армении 17 июля. По имеющимся данным, обстрелы продолжались в течение дня. Отмечается, что армянской стороне пришлось открыть ответный огонь.

Подчеркивается, что в 21:00 ситуация в приграничном районе стабилизировалась, перестрелки прекратились. Обострение на границе двух стран началось 14 июля.

Ранее сообщалось, что обстрелов как в Нагорном Карабахе, так и на границе Армении и Азербайджана становится больше. На этой неделе новая точка напряженности несколько неожиданно возникла в районе Нахичевани.

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Армения азербайджан перестрелка
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