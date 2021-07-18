Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником и поблагодарил за труд

Москва, 18 июля. Президент России Владимир Путин обратился к работникам и ветеранам горно-металлургического комплекса.

Глава государства поздравил их с Днем металлурга. По его словам, именно от эффективной и слаженной работы представителей отрасли зависит развитие промышленности и укрепление обороноспособности России.

«Мы отдаем дань признательности и уважения ученым, инженерам, специалистам в самых разных направлениях, которые создавали и совершенствовали отрасль, возводили заводы и индустриальные гиганты», — подчеркнул Путин.

По словам президента, перед работниками комплекса стоят масштабные задачи, связанные с ростом конкурентоспособности и расширением линейки выпускаемой продукции. Важнейшим приоритетом является достойный уровень доходов тружеников горно-металлургической отрасли.

Владимир Путин ранее заявил о преодолении экономических последствий пандемии. По его словам, принятые в России меры позволяют уверенно переходить к росту показателей уже в текущем году.