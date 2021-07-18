«Милуоки» обыграл «Финикс» и повел в финальной серии НБА

Финикс, 18 июля. «Милуоки Бакс» был чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 1971 году, команде Майка Буденхольцера остался один шаг до второго титула.

В пятом матче финала НБА «Милуоки Бакс» в гостях обыграл «Финикс Санз» со счетом 123:119 и повел в серии — 3:2. В составе победителей отличился Яннис Адетокунбо (32 очка и 9 подборов), Крис Миддлтон (29 очков), Джру Холидэй оформил дабл-дабл (27 очков и 13 передач). Шестой матч между этими командами состоится 21 июля.

«Милуоки» проигрывал «Финиксу» в серии 0:2, но затем выиграл три матча кряду. Серия длится до четырех побед.

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