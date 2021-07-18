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При столкновении поездов в Приамурье могли погибнуть четыре человека

  /   Обновлено: 18 июля 2021 09:43
Происшествия
При столкновении поездов в Приамурье могли погибнуть четыре человека
Федеральное агентство новостей

Благовещенск, 18 июля. Источник ФАН подтвердил, что в результате аварии с двумя грузовыми поездами в Амурской области погибли трое. Поиск еще одного человека продолжается.

В настоящий момент спасатели продолжают разбор конструкций, ведется поиск еще одного человека. Скорее всего, он тоже погиб, так как никаких сигналов не подает, добавил собеседник агентства.

«Машинист и помощник машиниста в той части были, находились вместе, так что, скорее всего, он где-то там, под завалами», — рассказали ФАН в МЧС по региону.

Происшествие с участием двух поездов случилось в субботу на 51-м километре от станции Верхний Улак. Вероятно, что трагедия произошла из-за сердечного приступа у одного из машинистов.

Возбуждено уголовное дело.

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авария амурская область поезда
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