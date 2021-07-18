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Диетолог назвал людей, которым не стоит есть сезонные ягоды и фрукты

  /   Обновлено: 18 июля 2021 09:33
Общество
Диетолог назвал людей, которым не стоит есть сезонные ягоды и фрукты
pixabay.com

Москва, 18 июля. Многим известно о пользе фруктов и ягод для здоровья. Однако некоторым людям употреблять их не стоит, рассказала врач-диетолог Марина Хорол.

Клубнику рекомендуется есть в таком количестве, чтобы не навредить желудочно-кишечному тракту. Ягоды и фрукты содержат большое количество кислот, которые могут негативно сказаться на слизистой желудка и кишечника, рассказала Хорол в беседе с RT. В целом сырые ягоды, овощи и фрукты очень полезны, так как содержат много витаминов.

Однако людям с аллергическими проявлениями и колитами лучше воздержаться от употребления этих продуктов. В этом случае рекомендуется их обработать — например, если речь идет о яблоке, то его можно запечь. Здоровым же людям ягоды и фрукты пойдут только на пользу, так как с легкостью могут восполнить недостаток витаминов, заключила эксперт.

Ранее гипертоникам рассказали о пользе цитрусовых и каркаде. По словам экспертов, витамин С способствует расширению сосудов и снижению артериального давления.

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фрукты ягоды диетолог
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