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Ученые из США выяснили, насколько уникален геном современного человека

  /   Обновлено: 18 июля 2021 09:31
Наука
Ученые из США выяснили, насколько уникален геном современного человека
pixabay.com

Вашингтон, 18 июля. ДНК современного человека оказалось уникальным всего на 1,5 – 7% по отношению к другим гоминидами, выяснили ученые из США в ходе исследования.

Специалисты изучили ДНК 279 современных жителей, денисовца и двух неандертальцев. Результаты показали, что значительные генетические изменения произошли до того, как случился раскол между неандертальцами и кроманьонцами. Этот период наступил 520 – 630 тысяч лет назад.

Генетики объяснили, что у людей есть идентичные гены с неандертальцами. При этом разные люди обладают разными частями этого ДНК. По итогам работы также выяснилось, что люди являются молодым видом в рамках эволюционного процесса.

Геном человека, который жил в эпоху палеолита, ранее нашли в одной из пещер Грузии. Представитель этого ДНК существовал 15 тыс. лет назад.

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