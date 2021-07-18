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Жители России стали чаще обменивать иностранную валюту
Экономика
Жители России стали чаще обменивать иностранную валюту
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 18 июля. Граждане России стали чаще обменивать иностранную валюту, сообщает Центробанк. Показатели в июне выросли на 29% по сравнению с прошлым годом.

При этом средний чек снизился на 26% — до 69,3 тыс. рубля. В то же время отмечены сильные изменения в статистике обмена валюты. Например, в первые шесть месяцев текущего года продажи долларов выросли на 10%, а покупка сократилась на 24%. Что касается евро, то его продают на 22% меньше, а покупают на 29% больше, передают «Известия».

Справедливый курс рубля с учетом текущих нефтяных котировок должен находиться в коридоре 60-70 рублей за доллар. Приемлемой можно считать рублевую цену на черное золото в районе 4,2 тыс. рублей за баррель.

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