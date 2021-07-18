Прага, 18 июля. «Дело Врбетице» подведет Чехию, а вовсе не Россию, под монастырь. Об этом заявил чешский историк и журналист Иво Шебестик.

Эксперт раскритиковал чешские власти из-за курса на разрыв связей с Москвой. По его словам, Прага выдвигает необоснованные претензии к России в связи со взрывами военных складов в деревне Врбетице. Шебестик уверен, что определенные люди в Чехии при поддержке извне намеренно пытаются на самом низком уровне поддерживать диалог с РФ.

«Запад будет держать ее на поводке, длину которого будет регулировать только он сам», — констатировал историк.

Журналист добавил, что дело во Врбетице подведет Чехию под монастырь. Такой комментарий эксперт дал на фоне дипломатического скандала, который разразился по вине Праги.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что риторика Чехии трудно поддается анализу. Сложно оставаться в рамках «легитимной лексики», уточнил представитель главы государства, комментируя претензии по «делу Врбетице».