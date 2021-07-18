Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 10:16
10:16
Общество
Москвичам рассказали, когда в город придет похолодание
10:14
Экономика
Запрет на использование одноразового пластика не планируют вводить в РФ
10:13
Политика
Саакашвили захотел расширить украинские границы до Кавказа
10:12
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 18 июля, праздники, факты, люди
10:08
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала правду о роковом концерте артистки в Казани
10:04
Общество
Сахалинцы спасли купавшихся в море на надувных кругах отдыхающих
09:58
Армия
Китайский аналитик объяснил, как Россия возьмет под свой контроль афганскую границу
09:57
Происшествия
Компания подростков разбилась в Нижегородской области, выжили не все
09:57
Происшествия
Дело о жесткой посадке Ан-28 под Томском взял на контроль центральный аппарат СК
09:53
Экономика
Арматура и горячий прокат в России подорожали за год более чем вдвое
Все новости

Махачев удушающим приемом победил Мойзеса в главном бою турнира UFC Vegas 31

  /   Обновлено: 18 июля 2021 09:26
Спорт
Махачев удушающим приемом победил Мойзеса в главном бою турнира UFC Vegas 31
TACC  /  Шарифулин Валерий

Лас-Вегас, 18 июля. В ночь на 18 июля по московскому времени состоялся турнир Абсолютного открытого чемпионата (UFC) Vegas 31.

В главном бою прошедшей субботы российский боец смешанных единоборств (MMA) в легком весе Ислам Махачев победил представителя Бразилии Тиаго Мойзеса. Встреча завершилась досрочно — в четвертом раунде — удушающим приемом.

Российский боец после матча сообщил, что готов к поединкам против топ-спортсменов легкого дивизиона промоушена. Идеальным соперником для себя 29-летний россиянин считает Майкла Чендлера, Тони Фергюсона и Рафаэля Дос Аньоса. В активе спарринг-партнера непобежденного Хабиба Нурмагомедова 20 побед и одно поражения.

Напомним, неделю назад боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор выступил с угрожающим заявлением в адрес представителя США Дастина Порье. Ирландец обещал «убить» соперника, но в итоге проиграл техническим нокаутом.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Махачев удушающим приемом победил Мойзеса в главном бою турнира UFC Vegas 31
ufc махачев мойзес
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru