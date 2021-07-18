Махачев удушающим приемом победил Мойзеса в главном бою турнира UFC Vegas 31

Лас-Вегас, 18 июля. В ночь на 18 июля по московскому времени состоялся турнир Абсолютного открытого чемпионата (UFC) Vegas 31.

В главном бою прошедшей субботы российский боец смешанных единоборств (MMA) в легком весе Ислам Махачев победил представителя Бразилии Тиаго Мойзеса. Встреча завершилась досрочно — в четвертом раунде — удушающим приемом.

Российский боец после матча сообщил, что готов к поединкам против топ-спортсменов легкого дивизиона промоушена. Идеальным соперником для себя 29-летний россиянин считает Майкла Чендлера, Тони Фергюсона и Рафаэля Дос Аньоса. В активе спарринг-партнера непобежденного Хабиба Нурмагомедова 20 побед и одно поражения.

Напомним, неделю назад боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор выступил с угрожающим заявлением в адрес представителя США Дастина Порье. Ирландец обещал «убить» соперника, но в итоге проиграл техническим нокаутом.