Россиянам объяснили, чем может быть опасна вакцинация в состоянии опьянения

Москва, 18 июля. Употребление алкоголя перед процедурой вакцинации может быть опасно. В состоянии опьянения организм сильно ослаблен.

Пациент должен приходить на вакцинацию в трезвом состоянии. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он заявил, что нельзя вакцинироваться в состоянии опьянения. По словам медика, перед инъекцией человек должен чувствовать себя хорошо и стабильно.

Специалист считает, что вакцинироваться от COVID-19 не стоит натощак. Он объяснил это тем, что организм испытывает слабость в таком состоянии.

Терапевт Татьяна Романенко ранее рассказала, почему пожилые люди легче переносят вакцинацию. Она объяснила это состоянием иммунитета.