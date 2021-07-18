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Блинкен призвал не замалчивать внутренние проблемы США
Политика
Блинкен призвал не замалчивать внутренние проблемы США
Global Look Press  /  Christoph Soeder/dpa

Вашингтон, 18 июля. Глава Госдепа США Энтони Блинкен призвал американских дипломатов за рубежом не скрывать внутренние проблемы в стране, пишет издание Politico.

Соответствующее послание он направил в посольства США по всему миру. В письме говорится, что отказ от замалчивания внутренних проблем поможет признать свое несовершенство и перестать «заметать мусор под ковер».

В числе приоритетов в работе дипломатов Блинкен выделил поддержку движений за демократические реформы, предоставление населению возможностей борьбы с технологиями слежки, а также противостояние коррупции и предотвращение нарушений прав человека. Журналисты Politico назвали такой подход рискованным.

Ранее Блинкен заявил о необходимости выстраивания практических мер доверия в киберпространстве. По словам главы Госдепа, в таком случае можно будет понимать, к кому обращаться в случае проблем.

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