Блинкен призвал не замалчивать внутренние проблемы США

Вашингтон, 18 июля. Глава Госдепа США Энтони Блинкен призвал американских дипломатов за рубежом не скрывать внутренние проблемы в стране, пишет издание Politico.

Соответствующее послание он направил в посольства США по всему миру. В письме говорится, что отказ от замалчивания внутренних проблем поможет признать свое несовершенство и перестать «заметать мусор под ковер».

В числе приоритетов в работе дипломатов Блинкен выделил поддержку движений за демократические реформы, предоставление населению возможностей борьбы с технологиями слежки, а также противостояние коррупции и предотвращение нарушений прав человека. Журналисты Politico назвали такой подход рискованным.

Ранее Блинкен заявил о необходимости выстраивания практических мер доверия в киберпространстве. По словам главы Госдепа, в таком случае можно будет понимать, к кому обращаться в случае проблем.