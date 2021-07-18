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Единым оператором газификации в России может стать новая компания «Газпрома»

  /   Обновлено: 18 июля 2021 09:16
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Экономика
Единым оператором газификации в России может стать новая компания «Газпрома»
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 18 июля. «Газпром газификация» может взять на себя функции ЕОГ.

Согласно информации системы «СПАРК-Интерфакс», в концерне «Газпром» создано подразделение, которое может заняться проведением газификации в России.

Отмечается, что спецкомпания была учреждена после выхода правительственного поручения. Ожидается, что структура возьмет на себя функционал единого оператора газификации. Окончательное решение по определению оператора будет приниматься Кабмином РФ, пишет «Интерфакс».

«Газпром межрегионгаз» и «Газпром газораспределение» являются учредителями компании «Газпром газификация». Гендиректор потенциального оператора — Сергей Густов из «Газпром межрегионгаза».

Возведение инженерной инфраструктуры с целью водоснабжения, водоотведения, а также снабжения газом являются основными видами деятельности компании.

Вице-премьер России Александр Новак ранее озвучивал число домов, которые смогут подключить к природному газу на бесплатной основе.

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Газпром газификация ЕОГ газораспределение
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