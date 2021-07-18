Четыре гуанако родились в Ростовском зоопарке

Ростов-на-Дону, 18 июля. В Ростовском зоопарке пополнение, накануне здесь родились четыре малыша гуанако, два мальчика и две девочки.

Как сообщает пресс-служба Ростовского зоопарка, этих животных часто путают с ламами, однако это не совсем так. Потому что лам можно назвать одомашненными гуанако.

Своих детенышей эти животные вынашивают одиннадцать месяцев, а после рождения четыре месяца кормят его молоком.

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Взрослые особи питаются растительной пищей. Поедают траву, листву, зеленые ветки. Особенность этих парнокопытных в том, что они, как и верблюды, могут подолгу обходиться без воды.

Молодые особи уже не боятся людей, охотно подходят к посетителям и спокойно на них реагируют.

Ранее ФАН рассказывал о пополнении в новосибирском зоопарке. В конце весны там родились канадские и арктические волчата, которые только недавно стали выходить из материнского логова.