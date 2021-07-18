Назван справедливый курс рубля при текущей цене нефти

Москва, 18 июля. Рост рублевой цены нефти до рекордных показателей может говорить о недооцененности рубля, считают российские эксперты.

«Справедливый» курс нацвалюты можно считать 60-70 рублей за доллар. Если судить с позиции экономической теории, то рубль выглядит недооцененным, отметил в беседе с РИА Новости Георгий Окромчедлишвили из банка «Зенит». Однако дополнительное давление оказывают геополитическая напряженность и уход иностранных инвесторов из ОФЗ.

Приемлемой можно считать рублевую цену на черное золото в районе 4,2 тыс. рублей за «бочку», считает Валерий Вайсберг из ИК «Регион». По мере восстановления рынка, вероятно, нефть сможет вернуться к показателю в 4,5 тыс. рублей за баррель. Цена в 73 доллара предполагает курс на уровне 61,6 рубля.

До конца августа рубль будет колебаться в коридоре 72-76 рублей, а курс евро в диапазоне 86-90 рублей, считает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.