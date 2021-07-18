Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 10:16
10:14
Экономика
Запрет на использование одноразового пластика не планируют вводить в РФ
10:13
Политика
Саакашвили захотел расширить украинские границы до Кавказа
10:12
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 18 июля, праздники, факты, люди
10:08
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала правду о роковом концерте артистки в Казани
10:04
Общество
Сахалинцы спасли купавшихся в море на надувных кругах отдыхающих
09:58
Армия
Китайский аналитик объяснил, как Россия возьмет под свой контроль афганскую границу
09:57
Происшествия
Компания подростков разбилась в Нижегородской области, выжили не все
09:57
Происшествия
Дело о жесткой посадке Ан-28 под Томском взял на контроль центральный аппарат СК
09:53
Экономика
Арматура и горячий прокат в России подорожали за год более чем вдвое
09:51
Происшествия
Бетонная плита рухнула с жилого дома в Комсомольске-на-Амуре
Все новости

Назван справедливый курс рубля при текущей цене нефти

  /   Обновлено: 18 июля 2021 09:11
346
Экономика
Назван справедливый курс рубля при текущей цене нефти
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 июля. Рост рублевой цены нефти до рекордных показателей может говорить о недооцененности рубля, считают российские эксперты.

«Справедливый» курс нацвалюты можно считать 60-70 рублей за доллар. Если судить с позиции экономической теории, то рубль выглядит недооцененным, отметил в беседе с РИА Новости Георгий Окромчедлишвили из банка «Зенит». Однако дополнительное давление оказывают геополитическая напряженность и уход иностранных инвесторов из ОФЗ.

Приемлемой можно считать рублевую цену на черное золото в районе 4,2 тыс. рублей за «бочку», считает Валерий Вайсберг из ИК «Регион». По мере восстановления рынка, вероятно, нефть сможет вернуться к показателю в 4,5 тыс. рублей за баррель. Цена в 73 доллара предполагает курс на уровне 61,6 рубля.

До конца августа рубль будет колебаться в коридоре 72-76 рублей, а курс евро в диапазоне 86-90 рублей, считает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Назван справедливый курс рубля при текущей цене нефти
прогноз курс рубля цены на нефть
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru