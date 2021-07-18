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Стали известны нюансы жизни принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Кенсингтонском дворце
Общество
Стали известны нюансы жизни принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Кенсингтонском дворце
Global Look Press  /  Pool/Keystone Press Agency

Москва, 18 июля. Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон живут в квартире 1А Кенсингтонского дворца, пишет Teleprogramma.pro.

Удивительно, что их спальни расположены на первом этаже, а не так, как во многих других особняках. Во дворце БКС на верхних этажах проживает персонал. 

Раскрыты и другие подробности проживания в жилье герцогов Кембриджских. Так, например, гостиная во дворце обустроена в типичном для английских особняков стиле — обилие антикварных предметов, золотые аксессуары и мебель светлых оттенков, а вот в детских превалирует мебель из IKEA.   

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