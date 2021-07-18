Количество погибших при наводнении в Германии увеличилось до 156

Берлин, 18 июля. В результате наводнения на западе ФРГ погибли как минимум 156 человек. Ранее сообщалось о 141 погибшем.

Больше всего людей погибли в одном районе Арвайлер в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Там число жертв стихии составило 110. Погибших, как утверждают правоохранители, может быть больше. По данным полиции, из-за непогоды могли погибнуть около 670 человек.

Тем временем в Северном Рейне — Вестфалии умерли по меньшей мере 45 человек. В районе Берхтесгаденер-Ланд — один погибший.

Три человека погибли в авиакатастрофе с участием легкомоторного самолета в немецком округе Беблинген, федеральная земля Баден-Вюртемберг. Самолет вылетел из аэропорта Штутгарта в 09:40 по местному времени. В 09:45 экипаж сообщил о падении.