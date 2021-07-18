«Бомбическая»: Яна Кошкина не уместила грудь в сценический костюм

Москва, 18 июля. Актриса Яна Кошкина недавно дебютировала в театре. Она поделилась пикантным фото в сценическом костюме.

Кошкина недавно прибыла с гастролей в Новосибирске и Алтае. В своем Instagram брюнетка опубликовала фото, на котором позировала в сценическом костюме. На ней было черное атласное платье, которое еле вмещало пышную грудь звезды.

Поклонники актрисы активно восхищались ее образом в комментариях под фото.

«Шикарная прелесть!» — пишут подписчики.

«Огонь!» — восхищаются пользователи.

«Классная какая!» — пишут в комментариях.

«Ух ты!» — похвалили Кошкину.

«Бомбическая!» — считает подписчица.

Яна Кошкина получила известность благодаря роли в комедийном сериале «ЧОП». Там она сыграла роль работницы салона красоты «Снежана». Позже стала ведущей в программе «Короли фанеры» вместе с актером Павлом Прилучным. О своей личной жизни Кошкина предпочитает не говорить, однако ей часто приписывают самые разные романы.

Недавно популярные российские артисты блеснули на сцене международного музыкального фестиваля «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Мероприятие стало ярким событием для жителей Северной столицы. Поклонникам особенно запомнились яркие образы певиц Валерии, Веры Брежневой и Кети Топурии.