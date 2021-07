В Сети появились первые фото со съемок «Трансформеров-7»

Лос-Анджелес, 18 июля. Производственный процесс фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов» стартовал. Уже известно, как будет выглядеть автомобильная версия главных персонажей.

Основные съемки киноленты начались 7 июня 2021 года в Лос-Анджелесе. Пока еще нет официальных кадров или тизера. Однако фанаты уже могут понять, как главные персонажи Бамблби и Оптимус Прайм будут выглядеть в качестве автомобилей.

Они, как и раньше, будут представлены в образах гоночного автомобиля «Шевроле» и грузовика. Судя по фотографиям, они имеют стилистику машин 90-х, что соответствует общей концепции фильма, поскольку события в нем происходят в 1994 году.

