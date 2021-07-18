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В Сети появились первые фото со съемок «Трансформеров-7»

  /   Обновлено: 18 июля 2021 09:04
Шоу-бизнес
В Сети появились первые фото со съемок «Трансформеров-7»
flickr.com  /  Gundam BBULL / CC BY-NC-ND 2.0

Лос-Анджелес, 18 июля. Производственный процесс фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов» стартовал. Уже известно, как будет выглядеть автомобильная версия главных персонажей.

Основные съемки киноленты начались 7 июня 2021 года в Лос-Анджелесе. Пока еще нет официальных кадров или тизера. Однако фанаты уже могут понять, как главные персонажи Бамблби и Оптимус Прайм будут выглядеть в качестве автомобилей.

Они, как и раньше, будут представлены в образах гоночного автомобиля «Шевроле» и грузовика. Судя по фотографиям, они имеют стилистику машин 90-х, что соответствует общей концепции фильма, поскольку события в нем происходят в 1994 году.

Напомним, фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов» является продолжением приквела «Бамблби». Главные роли в нем исполняют такие актеры как Доминик Фишбэк, Энтони Рамос и Лорен Велес. Кресло режиссера занял Стивен Кейпл мл. Ожидается, что фантастический блокбастер выйдет в кинотеатрах в конце июня 2022 года.

Ранее стало известно, что американская киностудия Lionsgate и телеканал Starz, занимающиеся производством приквела популярного боевика «Джон Уик», нашли режиссера-постановщика для проекта.

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кино голливуд трансформеры
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