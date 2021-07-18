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NI сравнил проект советского бомбардировщика Т-60С с российским Су-34
Армия
NI сравнил проект советского бомбардировщика Т-60С с российским Су-34
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Вашингтон, 18 июля. Репортер The National Interest Марк Эпископос объяснил, почему Кремль предпочел истребитель Су-34 бомбардировщику средней дальности T-60С.

T-60С разрабатывало ОКБ Сухого с 1884 года. Самолет должен был пройти летные испытания в 1996 году и поступить в эксплуатацию в 2003 году. Эпископос отмечает, что бомбардировщик должен был иметь взлетную массу около 90 тонн и, по некоторым данным, мог располагать рядом повышающих скрытность функций.

В случае реализации проекта, боевой радиус Т-60С составил бы 2200 км, полезная нагрузка — 20 тонн. Вооружение бомбардировщика должно было включать крылатые ракеты класса «воздух-земля» KH-101 и KH-55/65, а также внушительный ассортимент управляемых и неуправляемых боеприпасов, в том числе ядерные бомбы.

С распадом Советского Союза проект был отменен. Эпископос считает, что СУ-34 оказался более безопасной ставкой для Москвы. Самолет пережил множество модернизаций и остается основой единицей российских ударных сил истребителей, заключает эксперт.

Ранее обозреватели The National Interest сообщили, что сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 стал основной ударной единицей ВКС России. Именно Су-34 сыграл важную роль в борьбе России с террористическими группировками на территории Сирии, заслужив звание главного ударного истребителя Воздушно-космических сил РФ.

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су-24 вооружения авиация Т-60С
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