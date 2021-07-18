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Голливудского потрошителя приговорили к смертной казни
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Общество
Голливудского потрошителя приговорили к смертной казни
Кадр из фильма «Зеленая Миля»

Лос-Анджелес, 18 июля. Американец Майкл Гарджуло, известный как Голливудский потрошитель, был приговорен к смертной казни за убийство двух женщин, среди которых была подруга актера Эштона Катчера.

Судья Верховного суда Лос-Анджелеса Ларри П. Фидлер, вынес приговор подсудимому в пятницу 16 июля. Об этом сообщает Fox News.

«Куда бы ни пошел мистер Гарджуло, смерть и разрушение следовали за ним», — отметил судья.

Убийца раньше работал охранником, ремонтником кондиционеров и был начинающим актером. Он был осужден в августе 2019 года за убийство двух девушек: 22-летней Эшли Эллерин в 2001 году и 32-летней Марии Бруно в 2005 году. Также он был признан виновным в нападении на женщину в Санта-Монике в 2008 году.

Эллерин, которая была найдена в своем доме с 47 ножевыми ранениями, должна была пойти на свидание с голливудским актером Эштоном Катчером. Он дал показания на суде по делу Гарджуло об убийстве. Звезда фильма «Эффект бабочки» заявил, что он задержался, но неоднократно звонил ей, чтобы сообщить об опоздании.

Когда он подошел к двери потерпевшей, она не ответила на стук. Он посмотрел в окно и увидел, как ему показалось, пролитое красное вино. Он предположил, что Эшли обронила бутылку перед уходом и ее уже нет дома.

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