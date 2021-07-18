Киев, 18 июля. Депутат украинского парламента Александр Качный считает, что Киев сделал все для того, чтобы проект «Северный поток — 2» состоялся. Жители Украины оценили высказывание политика.

По словам парламентария, российско-немецкий газопровод сильно ударит по украинской экономике. Однако власти за все эти годы сами сделали все для того, чтобы «СП-2» был завершен. Об этом сообщает Regnum.

«А почему Украину нельзя оставить без транзита? Где и кем записано, что третьи страны обязаны при любых обстоятельствах, невзирая на собственные интересы, обеспечивать вековечный транзит через эту территорию?» — не понимает Даша М.

ФБА «Экономика сегодня» /

Татьяна Г. считает, что Украина не имеет права ничего требовать. Она уничтожила все, что было создано при Советском Союзе. Крым является российской территорией, как и половина остальной страны.

«Какой «поток», какой транзит, какие миллиарды? Украина «воюет» со страной-«агрессором» на каждом шагу. Граждан «патриоты» тестируют на «чей Крым». А тут на тебе: дайте, вороги, транзит…» — пишет Татьяна Ш.

Ранее бывший народный депутат Рады Владимир Олейник рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, почему у Германии, США и Украины возникли разногласия по поводу газопровода «Северный поток — 2».