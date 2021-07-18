Треть россиян выступила против введения четырехдневной рабочей недели

Москва, 18 июля. Треть жителей России не поддержала идею четырехдневной рабочей недели. Россияне боятся возможного сокращения доходов, сообщается в исследовании сервиса SuperJob.

Специалисты проводили исследование с конца июня до середины июля. Во время него опросили 1 тысячу работодателей и 1,6 тысячи экономически активных россиян из всех округов страны, передает РИА Новости.

У людей спрашивали, поддерживают ли они введение четырехдневной рабочей недели. Свои голоса за сокращение рабочих дней отдали 44% опрошенных. Против высказались 34% экономически активных россиян. Они объясняли свой выбор вероятным падением доходов.

Ранее россияне назвали причины отказа обращаться за помощью к врачам. Некоторые больные не идут к медикам из-за страха процедуры, хотя она безвредна и безболезненна.