Квартира рок-музыканта Дэвида Боуи выставлена на продажу за 16,8 млн долларов

Нью-Йорк, 18 июля. Спустя месяц после публикации о продаже квартиры Дэвида Боуи ею заинтересовался покупатель. Апартаменты на Манхэттене продадут за 16,8 млн долларов.

После смерти Боуи в 2016 году квартира перешла в собственность траста, который связан с имуществом покойного музыканта. Артист приобрел жилье в 1999 году за 3,8 млн долларов. Площадь квартиры составляет почти 465 квадратных метров. Апартаменты располагаются в здании, где в XIX веке располагалась фабрика шоколада. Личность будущего владельца не разглашается.

Недавно специалисты компании Knight Frank назвали стоимость самых престижных квартир Москвы. По данным, наиболее дорогим жильем на первичном рынке столицы стали апартаменты в Fairmont & Vesper Residences.