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«Она не канцлер Украины»: в Сети обсудили пророссийскую политику Меркель

  /   Обновлено: 18 июля 2021 08:48
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Политика
«Она не канцлер Украины»: в Сети обсудили пророссийскую политику Меркель
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Киев, 18 июля. Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель предала Киев и выбрала Москву. Украинцы резко раскритиковали его слова.

Пользователи соцсетей считают, что иностранные политики не будут напрягаться ради того, чтобы помочь Украине. Об этом пишет Regnum.

«Странно было надеяться на иной исход! Меркель преследует выгоду исключительно для своей страны!» — написал Кирилл С.

Ольга Л. не понимает, с чего Украина взяла, что о ее политических интересах будут заботиться другие государства. Власти строят страну через вражду и конфронтацию. Они довели одну из лучших республик СССР до нищебродства, констатировала девушка.

«Она не канцлер Украины»: в Сети обсудили пророссийскую политику Меркель
ФБА «Экономика сегодня»  / 

«Меркель не канцлер Украины, и она не обязана работать в интересах Украины. Для этого есть президент Украины. Вернее, президент США, под чьим руководством находится Украина. Пусть США и думают об интересах Украины. Правда, Америка никогда в жизни ни о чьих интересах не думала, кроме своих личных», — отмечает Ольга П.

Сергей К. отметил, что власти Украины обвиняют всех вокруг, но не себя. Теперь пора критиковать украинского президента Зеленского. При переговорах он должен был вести себя уверенно, а не мямлить.

Ранее в Сети оценили результаты переговоров президента Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель.

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украина меркель зеленский германия
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