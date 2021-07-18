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Бритни Спирс сообщила о фальшивой поддержке самых близких людей
Общество
Бритни Спирс сообщила о фальшивой поддержке самых близких людей
Global Look Press  /  face to face/Instagram

Вашингтон, 18 июля. Американская певица Бритни Спирс рассказала в Instagram о фальшивой поддержке близких, которую она получила впервые с начала борьбы за признание собственной дееспособности.

Спирс написала, что нет ничего хуже того, что ни разу не протянувшие руку помощи самые близкие люди «публикуют сообщения о вашей ситуации, какой бы она ни была», и, пытаясь сохранить лицо, говорят о поддержке.

Звезда не стала называть имена, но подчеркнула, что адресат ее послания сам все поймет.

«Ты протянул руку, когда я тонула? Опять же… Нет. Пожалуйста, прекрати изображать праведника, когда ты настолько далек от праведника, что это даже не смешно…» — написала Спирс.

Бритни Спирс находится под опекой своего отца Джеймса Спирса с 2008 года, когда звезда попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками на фоне нервного срыва. Родитель полностью контролирует жизнь певицы, в том числе доходы от ее творческой деятельности.

Ранее Спирс сделала публичное заявление в суде по делу о принудительной опеке со стороны ее отца. Певица подчеркнула, что не владеет своей жизнью и хочет вернуть свои права.

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