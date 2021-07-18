Госиспытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» стартуют в августе

Москва, 18 июля. Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» стартуют в августе текущего года. Запуск пройдет с надводного носителя.

Соответствующей информацией с ТАСС поделился источник в оборонно-промышленном комплексе. Он заявил, что первый пуск гиперзвуковой ракеты запланирован с фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».

Источник добавил, что во второй половине августа стартуют летно-конструкторские испытания ракеты. Носителем выступит подводная лодка «Северодвинск».

Ранее Китай рассказал о новом ракетном ответе президента России Владимира Путина на американские угрозы. Новая российская стратегия уделяет основное внимание ответным мерам Кремля на разные опасности извне.