Грузовой поезд сбил мужчину в Ленобласти

Санкт-Петербург, 18 июля. Мужчина попал под колеса грузового поезда в городе Отрадное Ленинградской области.

Инцидент произошел на станции Саперная под Петербургом. Причины и обстоятельства происшествия, а также характер полученных мужчиной травм устанавливаются, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что поезд насмерть сбил девушку 2004 года рождения в Ивановской области. Тело несовершеннолетней нашли на железнодорожных путях. Прибывшие на вызов медицинские работники сразу же констатировали ее смерть.