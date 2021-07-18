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Грузовой поезд сбил мужчину в Ленобласти
Происшествия
Грузовой поезд сбил мужчину в Ленобласти
pixabay.com

Санкт-Петербург, 18 июля. Мужчина попал под колеса грузового поезда в городе Отрадное Ленинградской области.

Инцидент произошел на станции Саперная под Петербургом. Причины и обстоятельства происшествия, а также характер полученных мужчиной травм устанавливаются, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что поезд насмерть сбил девушку 2004 года рождения в Ивановской области. Тело несовершеннолетней нашли на железнодорожных путях. Прибывшие на вызов медицинские работники сразу же констатировали ее смерть.

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