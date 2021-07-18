Медики предупредили о высокой заразности дельта-штамма коронавируса

Москва, 18 июля. Дельта-штамм коронавируса является более зловредным, так как он более заразный, чем другие варианты.

О высокой заразности дельта-штамма и ранее заявляли высокопоставленные лица и вирусологи. Об этом рассказал инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев РБК.

«Раньше были данные о том, что заразность была выше в два раза, сейчас говорят о том, что заразность в примерно три раза выше. Этот штамм более зловредный», — сказал он.

Относительно британского штамма, у дельта-варианта прирост заразности составляет 82%, а летальность примерно выше в 1,5 раза. Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович согласилась с тем, что заразность этого варианта коронавируса выше примерно в три раза.

Ранее министр здравоохранения ЦАР Пьер Сомсе предупредил об опасности распространения в республике индийского штамма коронавируса «Дельта». Чиновник заявил, что большинство случаев заражения пока что регистрируется в соседних странах, ДРК и Уганде.