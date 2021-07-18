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Число пострадавших при столкновении поездов увеличилось до трех в Приамурье
Происшествия
Число пострадавших при столкновении поездов увеличилось до трех в Приамурье
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Благовещенск, 18 июля. Количество людей, которые пострадали из-за лобового столкновения двух поездов в Амурской области, увеличилось до трех. Местонахождение еще двоих предстоит установить спасателям.

Соответствующей информацией поделилась пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности. Спасатели утром 18 июля продолжат поисково-спасательные работы. В результате аварии скончались три человека.

Происшествие с участием двух поездов случилось в субботу на 51-м километре от станции Верхний Улак. Вероятно, что трагедия произошла из-за сердечного приступа у одного из машинистов.

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авария смерть поезд приамурье
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