Число пострадавших при столкновении поездов увеличилось до трех в Приамурье

Благовещенск, 18 июля. Количество людей, которые пострадали из-за лобового столкновения двух поездов в Амурской области, увеличилось до трех. Местонахождение еще двоих предстоит установить спасателям.

Соответствующей информацией поделилась пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности. Спасатели утром 18 июля продолжат поисково-спасательные работы. В результате аварии скончались три человека.

Происшествие с участием двух поездов случилось в субботу на 51-м километре от станции Верхний Улак. Вероятно, что трагедия произошла из-за сердечного приступа у одного из машинистов.