«Выглядит богато»: Кети Топурия похвасталась новым цветом волос

Москва, 18 июля. Солистка группы «А’Студио» Кети Топурия решила обновить прическу. Она укоротила волосы и покрасилась в блондинку.

За всеми преображениями певицы следит армия поклонников. Несколько лет назад Кети удалось сильно похудеть. С того момента она предпочитает всегда держать фигуру в форме. В начале года артистка вновь стала мамой и теперь растит не только дочку Оливию, но и сына Адама.

После родов Топурия быстро вернулась в форму, однако призналась, что поправилась после поездки в Грузию. Но лишний вес солистка «А’Студио» умело скрывает под одеждой, потому что знает, что и как нужно носить. Кети хорошо разбирается в моде.

А 17 июля она неожиданно сменила цвет волос. Звезда решила снять недавно нарощенные длинные волосы, осветлить пряди и добавить бликов. На этот раз выбор певицы сразил наповал всех ее поклонников: «Выглядит богато», «Сразу помолодела», «Какая же красивая, до безумия», «Ой, какая милая! Очень красиво», «Идет», «С короткой стрижкой тебе намного лучше», комментировали пост подписчики.

Недавно 33-летняя Кети Топурия поделилась секретом своей стройности. Она рассказала, что с детства ест мучное и ее организм выработал привычку, поэтому в булочках она себе не отказывает.