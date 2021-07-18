Первые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» начнутся в августе

Москва, 18 июля. Государственные испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» начнутся в августе 2021 года с надводного носителя.

В рамках испытаний первый пуск «Циркона» пройдет с фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» Северного флота в первой половине августа.

Вторая часть летно-конструкторских испытаний планируется во второй половине августа. Гиперзвуковая ракета «Циркон» будет запущена с атомной подводной лодки «Северодвинск». В обоих случаях предполагается поразить надводные цели, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе в интервью ТАСС.

Недавно военный специалист Юрий Кнутов заявил, что оснащение российского флота гиперзвуковыми ракетами «Циркон» даст значительное преимущество над комплексами ПВО НАТО.