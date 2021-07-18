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«Разговор ни о чем»: болгары высказались о встрече Меркель и Байдена
Политика
«Разговор ни о чем»: болгары высказались о встрече Меркель и Байдена
Global Look Press  /  Doug Mills/Consolidated News Photos

София, 18 июля. В ходе саммита президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявили, что будут противостоять агрессивным действиям России. Однако в Болгарии не оценили речи политиков.

Представители Берлина и Вашингтона не сошлись во мнениях относительно газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ИноСМИ.

«Меркель и Байден выступили против того, чего нет!» — отметил hrx16647690.

Пользователь МиГ-29 считает газ экологически чистым топливом в текущем веке. В дальнейшем странам понадобится много трубопроводов.

«Германия крайне заинтересована развивать торговлю с Россией и Китаем. А также с США, но не настолько, чтобы ради них отказываться от первых двух», — подчеркнул rexdog2004.

Роси считает, что в саммите не было смысла. Меркель все равно уходит, а потому все дальнейшие действия Берлина будут зависеть от нового канцлера.

«Разговор ни о чем, в действительности они думают по-разному», — отметил von_seeckt.

Ранее российский политолог Сергей Марков в эфире медиацентра «Патриот» заявил, что США и Германия не имеют единой позиции по Украине.

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меркель переговоры байден болгары
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