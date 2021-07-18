Власти Великобритании отказались вакцинировать от COVID-19 всех детей

Лондон, 18 июля. Правительство Великобритании решило отказаться от массовой вакцинации детей от коронавируса.

Решение было принято по совету Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI). В стране намерены прививать только детей из групп риска в возрасте от 12 до 15 лет, а также за три месяца до наступления 18-летия. Организация продолжит исследовать возможность вакцинации всех детей и подростков с применением препарата Pfizer/BioNTech. Об этом информирует газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Человек, заразившийся коронавирусной инфекцией, может испытывать симптомы похожие на сезонную простуду. Как ранее отмечал специалист, при заболевании COVID-19 все чаще стали проявляться такие симптомы, как насморк, кишечные расстройства, а также боль в горле. Потеря обоняния и вкуса отходят на второй план.