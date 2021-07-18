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Мел Гибсон советовал Бритни Спирс обратиться к Богу после срыва в 2008 году
Общество
Мел Гибсон советовал Бритни Спирс обратиться к Богу после срыва в 2008 году
 /  кадр из фильма Патриот

Вашингтон, 18 июля. После публичного срыва певицы Бритни Спирс в 2008 году актер Мел Гибсон говорил звезде, что «христианство спасет ее» и советовал обратиться к Богу, сообщает Page Six.

Бывший тренер и друг Спирс Шон Филипп отметил, что после событий 2008 года к певице с предложением поддержки обращалось много случайных людей, одним из которых был Мел Гибсон.

«Я помню, что Мел Гибсон был одним из них, рассказывал, что христианство спасет ее и уговаривал обратиться к Богу», — сказал Филипп, добавив, что «это было очень сюрреалистично».

Ранее американская поп-звезда Мадонна опубликовала пост в Instagram Stories и потребовала вернуть Спирс свободу. Звезда пообещала «вытащить» свою экс-коллегу по сцене.

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шоу-бизнес спирс гибсон
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