Мел Гибсон советовал Бритни Спирс обратиться к Богу после срыва в 2008 году

Вашингтон, 18 июля. После публичного срыва певицы Бритни Спирс в 2008 году актер Мел Гибсон говорил звезде, что «христианство спасет ее» и советовал обратиться к Богу, сообщает Page Six.

Бывший тренер и друг Спирс Шон Филипп отметил, что после событий 2008 года к певице с предложением поддержки обращалось много случайных людей, одним из которых был Мел Гибсон.

«Я помню, что Мел Гибсон был одним из них, рассказывал, что христианство спасет ее и уговаривал обратиться к Богу», — сказал Филипп, добавив, что «это было очень сюрреалистично».

Ранее американская поп-звезда Мадонна опубликовала пост в Instagram Stories и потребовала вернуть Спирс свободу. Звезда пообещала «вытащить» свою экс-коллегу по сцене.