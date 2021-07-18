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«Купим Су-35 у России»: турки злятся на США из-за изменения программы производства F-35
Армия
«Купим Су-35 у России»: турки злятся на США из-за изменения программы производства F-35
pixabay.com

Анкара, 18 июля. Вашингтон убрал Анкару из программы производства истребителей F-35. На ее место взяли Токио, что вызвало негодование со стороны жителей Турции.

В 2019 году турецкое правительство закупило у России зенитно-ракетные комплексы С-400, из-за чего Белый дом приостановил участие Анкары в программе F-35. Теперь же Штаты подписали контракт с японской компанией. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Страны или сумасшедшие руководители? Япония, кажется, забыла атомные бомбы!» — отметил Азербайджанец.

Один из читателей считает, что Япония боится Китая, хотя она вторглась на территорию соседнего государства во время Второй мировой войны. Токио опасается, что Пекин будет мстить, а потому ищет контакта с Вашингтоном.

«Купим Су-35 у России, будем защищать проливы вместе с Россией, предоставим русским военно-морскую базу в Эгейском море», — ЭректусСОкарес.

Другой пользователь считает, что программа все равно рухнет. Производство F-35 слишком дорого стоит и сопряжено со множеством проблем.

«Давайте заключим сделку с Россией по С-500. США не дадут технологии враждебным странам, а у России такие же враги, как у Турции, и от России, а также Китая мы можем получить нужные нам технологии», — написал Паша бей.

Он добавил, что США и Евросоюз уже давно является союзниками. Однако все понимают, что в реальности они самые злые враги для Турции. Нужно сотрудничать с РФ, потому что Запад боится ее.

Ранее автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказал о главных событиях недели в Турции.

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япония сша турция f-35
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