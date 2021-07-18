Донецк, 18 июля. Обычный мужчина, проживающий в Донбассе в буферной зоне, рассказал о состоянии региона и своей жизни в ней.

Николай Шулипа живет в Донецке на Взлетной улице. Она находится на передовой на протяжении восьми лет. Каждый дом, находящийся здесь, пострадал от обстрелов. Теперь тут остались единицы граждан, среди которых шахтеры и пенсионеры. Об этом сообщает ИноСМИ.

«В начале войны, в 2014 году, эта область первая пострадала от украинских обстрелов. Украинская армия гнала людей, чтобы подавить пророссийское восстание на Донбассе», — вспомнил Николай.

Он добавил, что ополченцы, обычные рабочие и горняки хотели взять под свой контроль аэропорт. Однако они не ожидали, что Киев начнет полномасштабную войну, а его армия станет обстреливать местных жителей.

«Некоторые ополченцы пришли без оружия, буквально с палками, а донецкие руководители хотели вступить в переговоры с украинской армией, чтобы избежать кровопролития. Однако 26 мая 2014 года Киев ответил жестокой репрессивной операцией, не предупредив о начале огня ни ополчение, ни мирное население района, расположенного близ аэропорта», — отметил житель Донбасса.

Донецк к тому моменту уже провел референдум. Многие жители Донбасса, включая тех, кто сейчас живет на подконтрольной Украине территории, решили выйти из состава государства и организовать собственную республику.

«Вместо диалога Украина объявила антитеррористическую операцию (АТО). С того дня на Донбассе началось кровопролитие, и районы по соседству с аэропортом превратились в отторгнутую зону, куда не ездил общественный транспорт, и даже неотложка не могла сюда доехать из-за постоянных обстрелов», — пожаловался Шулипа.

Он вспомнил, как 26 мая 2014 года Донецк стала обстреливать украинская авиация. Вертолеты стреляли без разбора.

«Они летели так низко, что можно было даже видеть лица пилотов. Они стреляли из крупнокалиберных пулеметов, а также с самолетов с ракетами. Конечно, все испытали шок. Там было много мирных жителей и журналистов. Вместе со мной укрылся один корреспондент из Израиля. А когда стемнело, я вывел его из-под обстрела. Он дал мне крестик на память, и я храню его до сих пор», — рассказал очевидец.

По его мнению, ВСУ намеренно убивали мирных людей. Он не понимает, зачем расстреливать обычных граждан, которые никому не причинили вреда.

«У меня был один раненый. Я перевязал его, а второй сидел и молился. Я спросил его, что произошло, а он ответил, что его друга разорвало на части на их глазах. Но когда поблизости находились хотя бы ополченцы, все было спокойно. Когда же никого не было или они отдалялись от поселка, по нам долбили тоже», — подчеркнул Николай.

Он вспомнил, как при боях за аэропорт его выгнали, но ему нужно было вернуться, чтобы покормить голубей. При подъезде ВСУ начали обстреливать его с миномета, из-за чего ему пришлось укрываться на земле. Затем нацистов выгнали, но они продолжали атаковать мирных людей.

«Во время одной из этих атак убили брата моего друга. Я сам попал под этот обстрел и бросился на землю под забором. Я отважился подняться и уйти только утром. Я видел, как убитые лежат на дороге», — рассказал житель ЛДНР.

За годы войны на Донбассе многие люди покинули этот район. В течение первых лет ВСУ уничтожили почти всю инфраструктуру. Восстанавливать ее нет смысла, потому что обстрелы не прекращались.

«До войны жилье в этом районе близ аэропорта считалось престижным. До центра недалеко, а вокруг зелень и покой. Тут было хорошо. Недалеко — магазин «Метро», железнодорожная станция, транспортные коммуникации, автобусы, троллейбусы. Теперь все в руинах», — резюмировал Шулипа.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало о последних новостях в Донбассе. Украинские силовики обстреливают населенные пункты из артиллерии. Передовые части ВСУ несут боевые и небоевые потери.