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NYT: США переживают кризис идентичности
Политика
NYT: США переживают кризис идентичности
ФБА «Экономика сегодня»

Нью-Йорк, 18 июля. В США наступили времена самого сильного кризиса. События Афганистана наглядно показывают, что могуществу Вашингтона пришел конец.

Автор издания The New York Times считает, что Соединенные Штаты победили фашизм, а следом помогли распространить демократию и мир в Европе. Они сыграли свою роль и в процветании Азии.

«А потом были Ирак и Афганистан, и Америка потеряла веру в себя и в свою глобальную роль — как питчер, которого довели до шокового состояния и который больше не верит в свои силы», — отметил журналист Дэвид Брукс.

Он добавил, что в мире многие люди не одобряют то, что США объявили себя защитниками демократии. При этом они критикуют Белый дом за то, что он сидит сложа руки, пока в некоторых странах разгорается настоящий геноцид.

«Последними свидетелями этой реальности стали афганцы. Ошибки и промахи американцев в Афганистане хорошо задокументированы. Мы потратили триллионы долларов и потеряли тысячи наших людей», — отметил автор.

По его мнению, США больше не верят в себя и уходят из Афганистана. Вероятно, что вывод войск — это стратегический провал, который может привести к гуманитарной катастрофе.

Ранее опрос среди американцев показал, что некоторые республиканцы хотят выйти из состава США и создать свою страну вместе со штатами, которые имеют аналогичные политические взгляды.

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