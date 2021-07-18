Берлин, 18 июля. Канцлер Германии Ангела Меркель нанесла визит в США. Американский лидер Джо Байден отметил улучшение отношений между странами, но стал давить на тему «СП-2». Немцы оценили саммит.

Глава Белого дома считает, что взаимоотношения Берлина и Москвы по газу вредят Киеву. Фактически он продолжил политику экс-президента США Дональда Трампа, которого так критикует. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Я не уверен, что США — наш добрый друг. Партнер — да, но друзья должны быть на равных, а у меня нет ощущения, что в данном случае это так (со стороны американцев)», — отметил Paul-5F2PO8IMR.

Grauwolf1949 считает, что холодная война продолжается, но в области экономики. Западу следует отказаться от русофобии, поскольку так он толкает Россию к Китаю, а Москва Европе сейчас нужна.

«О надежности России как поставщика: с 70-х годов мы покупаем газ у русских, все началось в разгар холодной войны. И уже тогда с американской стороны раздавались те же стенания: мол, не покупайте у русских, они будут пользоваться этим как средством давления. За прошедшие с тех пор почти 50 лет никаких проблем не было», — подчеркнул Out-Y34r10EZg.

Ранее политолог Сергей Марков в ходе пресс-конференции Федерального агентства новостей и Медиагруппы «Патриот» объяснил, почему Байден и Меркель демонстративно проигнорировали Украину.